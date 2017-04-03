Александр Самедов: "Мысли о чемпионстве? Понимаете, у меня есть горький опыт"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Российской газете" отметил, что красно-белым ни в коем случае нельзя расслабляться. По словам хавбека, вся борьба за чемпионство еще впереди.

– Оставшиеся 10 туров – это 30 очков в розыгрыше. Это очень много, – отметил Самедов. – У нас, конечно, нормальный отрыв, но нам по-прежнему нужно прибавлять и усиленно работать. Только так, наверное, и добиваются результата.

– Был момент, когда ваш отрыв достигал восьми очков. Неужели удавалось до конца вытравить мысли о том, что дело сделано, которые наверняка пробирались в голову?

– Понимаете, у меня есть горький опыт. В 2014 году я почти был чемпионом с "Локомотивом". Расклад был такой: "Зенит" – на первом месте, мы отстаем на одно очко, и третьим идет ЦСКА. В 29-м туре "Зенит" принимал в Питере "Динамо", мы этот матч смотрели в Ростове, сами играли там вечером. "Динамо" выигрывает, мы сидим, радуемся. Думали, что уже все. А вечером проигрываем "Ростову", который прямо перед этим завоевал Кубок. В последнем туре "летим" ЦСКА и становимся третьими. Это было просто недопустимо.

– Сильное разочарование было?

– Упустили чемпионство из-за своих ошибок. Просто нужно было готовиться к своей игре, ведь все зависело от нас.

– Зато теперь вы, наверное, можете поделиться этим опытом с остальными...

– Да, теперь я знаю, что любая расслабленность может привести к неудаче, уверен в этом. Поэтому на каждую игру нужно выходить и грызть землю. Пускай где-то будем играть не очень, но главное – добиваться результата, стараться, переламывать. Только так становятся чемпионами.