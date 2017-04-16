Александр Самедов: "Каррера гордится нами? А мы гордимся им!"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после матча 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1) подчеркнул, что хочет стать чемпионом в составе красно-белых, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Хавбек подчеркнул, что команду ждут тяжелые матчи в предстоящих турах.



– Как вам перфоманс болельщиков?

– Потрясающий! Очень здорово играть при такой атмосфере.

– Вам Каррера изначально говорил, что вы должны быть готовы выйти на замену по ходу матча?

– Прямо так мне никто ничего не говорил, но я тренировался, готовился и изначально приходил сюда, чтобы помогать команде. А выходить с первых минут или по ходу матча – неважно. Я просто хочу стать чемпионом со "Спартаком"!

– 10 очков преимущества на вашей памяти кто-нибудь отыгрывал? Может, в молодежную и юношескую пору?

– Не знаю. Семь туров – это 21 очко. У нас впереди "Ростов", и не нужно торопиться. Просто порадуемся и готовимся к следующей игре.

– Обе команды приехали на игру в пиджаках. Может, повторять чаще?

– В них, если честно, не очень удобно! Хотя красиво. И это нормально, все-таки центральный матч был.

– Что происходило после игры в раздевалке? Лавров туда пришел, крики громкие раздавались...

– Все радовались! Это очень важная и эмоциональная победа. И народу заходило много.

– Фотография в "Инстаграме" будет?

– Увидите! Думаю, ждать совсем чуть-чуть.

– Каррера сказал, что гордится своими парнями. А вы – гордитесь своим тренером?

– Да!

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"