Александр Самедов: "Горжусь тем, что являюсь спартаковским воспитанником"

Новичок "Спартака" полузащитник Александр Самедов заявил, что рад вернуться в клуб, воспитанником которого он является. Хавбек отметил, что вернулся домой.

– Горжусь тем, что являюсь спартаковским воспитанником, – приводит ТАСС слова Самедова. – Моя карьера сложилась так, что большую ее часть я играл не за "Спартак", но как игрок я состоялся именно здесь. Я пришел в систему "Спартака" в 10 лет в 1995 году, я играл за молодежную команду, затем за дубль, потом – за основу; можно сказать, что я вернулся домой.

Когда приехал на базу в Тарасовку, на которой не был очень много лет, то сразу отметил, что все там осталось по-прежнему, я все помню.