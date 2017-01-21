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Александр Самедов: "Горжусь тем, что являюсь спартаковским воспитанником"

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Новичок "Спартака" полузащитник Александр Самедов заявил, что рад вернуться в клуб, воспитанником которого он является. Хавбек отметил, что вернулся домой.

– Горжусь тем, что являюсь спартаковским воспитанником, – приводит ТАСС слова Самедова. – Моя карьера сложилась так, что большую ее часть я играл не за "Спартак", но как игрок я состоялся именно здесь. Я пришел в систему "Спартака" в 10 лет в 1995 году, я играл за молодежную команду, затем за дубль, потом – за основу; можно сказать, что я вернулся домой.

Когда приехал на базу в Тарасовку, на которой не был очень много лет, то сразу отметил, что все там осталось по-прежнему, я все помню.

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http://tass.ru/sport/3959703

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Золотое правило - в каком клубе играешь,этим клубом и гордишься.

16:19

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