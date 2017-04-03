Александр Самедов: "Где-то год назад звонили из Китая"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Российской газете" отметил, что у него было предложение из Китая. По словам хавбека, туда ехать – уже не экзотика.

– В одном из интервью вы сказали, что зарплаты у российских футболистов нынче такие, что им нет особого резона уезжать в Европу...

– На самом деле, я выразился не совсем так. Я сказал, что, может быть, одна из причин того, что ребята не уезжают, – хорошие зарплаты в России. Хотя я знаю, что есть определенный интерес к определенным игрокам. А написали так, будто я утверждаю: зачем уезжать, здесь и так все хорошо. Вообще причины разные могут быть. Многое зависит от возраста, от того, какие у человека приоритеты.

– Ходили слухи, что вас в Китай звали...

– Где-то год назад звонили, сказали, что есть интерес. Спрашивали, готов ли я туда ехать. Ответил, что нет.

– Это было самое экзотическое предложение в вашей карьере?

– Разве это экзотика? Столько людей туда сейчас уехали за большими деньгами. Но это их выбор.