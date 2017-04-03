Александр Самедов: "Где-то год назад звонили из Китая"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Российской газете" отметил, что у него было предложение из Китая. По словам хавбека, туда ехать – уже не экзотика.
– В одном из интервью вы сказали, что зарплаты у российских футболистов нынче такие, что им нет особого резона уезжать в Европу...
– На самом деле, я выразился не совсем так. Я сказал, что, может быть, одна из причин того, что ребята не уезжают, – хорошие зарплаты в России. Хотя я знаю, что есть определенный интерес к определенным игрокам. А написали так, будто я утверждаю: зачем уезжать, здесь и так все хорошо. Вообще причины разные могут быть. Многое зависит от возраста, от того, какие у человека приоритеты.
– Ходили слухи, что вас в Китай звали...
– Где-то год назад звонили, сказали, что есть интерес. Спрашивали, готов ли я туда ехать. Ответил, что нет.
– Это было самое экзотическое предложение в вашей карьере?
– Разве это экзотика? Столько людей туда сейчас уехали за большими деньгами. Но это их выбор.
Дополнительная информация
https://rg.ru/2017/04/02/aleksandr-samedov-karrera-sumasshedshij-motivator.html
zux34
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com
12:28
baltiec39
Мне тоже где-то год или два назад,то-ли из Китая,то-ли Вьетнама)
12:17