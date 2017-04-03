Александр Самедов: "Футболисты слушают Карреру и понимают, что он горит"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов в интервью "Российской газете" рассказал про главного тренера красно-белых Массимо Карреру, отметив, что он является невероятным мотиватором. По словам хавбека сборной России, этот наставник умеет донести до игроков свои мысли.

– В 2004-м в "Спартаке" был итальянский тренер. Вы не раз признавались в любви к итальянскому футболу – и вот, возвращаетесь в родную команду, а там опять итальянец. Круг замкнулся?

– Всем говорю, что такая история могла приключиться только со мной. Вообще для меня самый важный фактор был в том, что Каррера хотел меня видеть в составе.

– Невио Скалу, который тогда тренировал "Спартак", и сегодняшнего Карреру можно сравнить?

– Нельзя. Абсолютно разные времена, специалисты разного возраста. Тогда и футбол другой был...

– Нам хочется все-таки понять про "Спартак". А точнее, про Массимо Карреру. У него действительно такая сумасшедшая харизма?

– Он сумасшедший мотиватор.

– Пример, пожалуйста. Что он такого делает, говорит вам?

– Понимаете, одни и те же слова можно сказать по-разному, с разной интонацией. Можно просто сказать, а можно – с уверенностью в голосе, и эта уверенность будет передаваться игрокам. Это и называется мотивацией: футболисты слушают человека и понимают, что он горит.

– Приходилось слышать, что в перерыве матча Каррера может и фишки разметать с доски, и много чего. Вы еще не успели ни с чем таким столкнуться?

– Почему не успел (улыбается)? Но говорить об этом не хочу. Неправильно выносить что-то из раздевалки. Но разговоры бывают серьезные.