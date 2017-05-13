Александр Самедов: "Фанаты на поле? Все нормально"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов, который стал автором победного гола в матче 28-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:0), подчеркнул, что игра была непростой. При этом хавбек нормально воспринял факт того, что фанаты выбежали на поле после окончания встречи.

После финального свистка болельщики побежали к команде, чтобы поздравить ее с первой за 16 лет победой в премьер-лиге. Напомним, что спартаковцы обеспечили себе первое место в чемпионате России еще в прошлом туре.

– Счастливы быть чемпионами, а матч был тяжелым, – сказал Самоедов. – В Перми всегда очень тяжело играть. Нам удалось победить, очень рад.

– Вы больше выглядите опустошенным, нежели счастливым.

– Да, здесь непросто играть. Покрытие искусственное, ноги садятся.

– Как настраивались на эту игру?

– Можно постараться установить рекорд по количеству набранных очков. Не помню, сколько там – 70 или 69. Уже есть 72 балла? Тогда повторить.

– Болельщики вбежали на поле, в конце вы остались один. Не страшно было?

– Все поздравляли, все нормально. (Михаил ГОНЧАРОВ)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" – "Спартак"//

Болельщики выбежали на поле после победы "Спартака" над "Амкаром" //

​"Амкар": "Фанаты "Спартака" выбежали на поле, творится вакханалия"