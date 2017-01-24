Александр Самедов: "Еще не поздравил Овечкина с 1000-м очком в НХЛ"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что еще не получал поздравлений от форварда "Вашингтона" Александра Овечкина после перехода в стан красно-белых. Футболист также еще не успел поздравить хоккеиста с 1000-м очков в НХЛ.

– А из города Вашингтона вам с поздравлениями или, наоборот, подначками по поводу трансфера никто не набирал? А то ведь есть там у вас один товарищ – бывший динамовец...

– Нет, Саша Овечкин не звонил. И я с тысячным очком его еще не поздравил. У него сезон идет, у меня сборы начались... Летом приедет в Москву – сделаю это лично, хотя у него будет уже намного больше баллов за результативность. А пока поздравлю через "СЭ".

– Как вы с ним вообще сошлись?

– Познакомились как-то вместе с тем же Ворониным. Овечкин – простой парень, который летом проводит много времени в Москве. И мы с удовольствием общаемся.

– В плане работы над своим телом он как суперзвезда НХЛ вам ничего не подсказал?

– Разные виды спорта, системы подготовки и группы задействованных мышц. В этом нет смысла. (Игорь РАБИНЕР)