Александр Самедов: "Для меня гол "Анжи" стал важным событием"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов, вызванный в состав сборной России на контрольные матчи, отметил, что был очень рад своему голу в матче 19-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:0). По его словам, внутри все бурлило.

– Ваш точный удар вчера принес красно-белым три очка. Эмоции от гола уже стихли?

– Для меня этот мяч стал важным событием. Рад, что удалось забить. Эмоций в тот момент было очень много. Внутри все бурлило, сложно описать чувство, которое испытал.

– Этот гол самый главный в карьере в личном плане?

– Однозначно.

– Забить вы могли и раньше, но перебросили мяч через ворота.

– Видел, что Юрченко далеко вышел. Надо было чуть лучше исполнить удар. Жаль, что не удалось. Хотел забить именно в этом моменте.

– Ваш гол все равно вышел красивым.

– Отличная передача Комбарова, все получилось хорошо. (Сергей АСТАХОВ)