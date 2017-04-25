Александр Самедов: "Боялись допустить еще одну осечку, но главное, что победили"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после победы над "Уралом" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России заявил, что команде психологически тяжело было в этой встрече. Также футболист отметил, что в конце матча красно-белые "подсели", чтобы удержать результат.

– Конечно, мы немного боялись допустить еще одну осечку, – сказал Самедов. – Но самое главное, что победили. Очень рады! Тяжелая игра, тем более после "Ростова".

– Психологически было тяжело?

– Очень. И психологически, и физически. Но вышли и забили. В концовке стало тяжеловато, но, слава богу, что удержали преимущество.

– Без ключевого футболиста и капитана – Глушакова – футбол строится по-другому?

– Ну... Все, кто были в обойме, постарались выполнить тренерскую установку. Это самое главное. Конечно, без всех непросто. Ждем также, когда вернутся Зе Луиш и Луиз Адриану.

– В "Спартаке" есть незаменимые? К примеру, если вдруг выпадет Фернанду, что делать без него?

– Если что-то случится, значит, кого-то поставим и вместо него. Куда деваться, если человек вдруг не сможет?

– Во втором тайме "Урал" перестроился на схему с двумя центральными защитниками. Заметили изменения?

– Мне кажется, мы сами просто подсели, в голове уже сидела мысль, что нужно обязательно удержать результат. Понятно, что хотели забить второй, но самое главное – набрать очень важные три очка. (Михаил ГОНЧАРОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Урал"