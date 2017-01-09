Александр Рязанцев: "В Китай я бы не поехал"

Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев отметил, что в январе начнет тренироваться в общей группе. По словам россиянина, в случае сложностей с попаданием в основной состав он не исключает возможности рассмотрения варианта аренды.

– Как ваше здоровье? Рассматриваете вариант с арендой?

– Была неразбериха после травмы. Получил ее в начале сентября и долго мучился. Нужна была операция. В итоге сделал ее. Новый год начну в общей группе. По поводу аренды – в "Зените" сейчас много народу, если мне не будут доверять, пойдут играть туда, где дадут. Я только приехал в Питер, давайте подождем.

– Сейчас все едут в Китай.

– Я бы в Китай бы не поехал.

– А в "Уфу" к Семаку?

– За Семака я очень рад. Он давно заслуживал пост главного тренера. Желаю ему больших успехов. О себе скажу так: карьера длинная. Может быть, рано или поздно встретимся с Семаком. Сам еще ничего не знаю.

– Разговор с Луческу у вас будет?

– Посмотрим. Возможно, будет, возможно – нет. Возможно, все пойму без слов. (Сергей ЯРЕМЕНКО)