Александр Рязанцев: "У меня нет желания уходить из "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев, ранее повредивший приводящую мышцу бедра, подчеркнул, что останется в клубе до зимних сборов. Хавбек подчеркнул, что не думает о смене клубной прописки, но не стал исключать возможного перехода.
- Неделю назад мне сделали операцию. На данный момент прохожу восстановление в Петербурге, - приводит "Спорт день за днем" слова Рязанцева. - К тренировкам пока не приступал. Еще неделю у меня легкий режим, потом буду снимать швы, и только тогда будет понятно, как скоро смогу принять участие в работе с командой.
- На зимних сборах точно будете работать?
- Обязательно. До зимних сборов точно восстановлюсь.
- В ноябре писали, что можете покинуть "Зенит" зимой.
- Не стал бы комментировать это. Желания уходить из "Зенита" у меня нет. Хочется играть в футбол, сделаю для этого все. Будет это в "Зените" или нет - посмотрим.
- Мирча Луческу рассчитывает на выше возвращение?
- Ему нужны все футболисты, которые есть в команде. Меня он ждет так же, как и других травмированных - Игоря Смольникова, Виктора Файзулина и Данни.
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/news/aleksandr-ryazanczev-do-zimnix-sborov-tochno-vosstanovlyus-zhelaniya-uxodit-iz-zenita-u-menya-net
Sandberg
А он еще в Зените?? И Фаза еще не закончил??
17:10
Новоуепинни
Че он дурак чтоли из Зенита уходить? Где еще ему за посиделки на лавке столько бабла отвалят? Плюс оплата аренды хаты, еды, лечения, бензина, метро, трамваев, сборы в Европе и на море в нормальных отелях?
16:14
shpasic
ещё бы!!! играть не нужно, а деньги капают. да ещё и лечение оплачивают.
16:11