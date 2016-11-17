15:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Рязанцев: "У меня нет желания уходить из "Зенита"

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Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев, ранее повредивший приводящую мышцу бедра, подчеркнул, что останется в клубе до зимних сборов. Хавбек подчеркнул, что не думает о смене клубной прописки, но не стал исключать возможного перехода.

- Неделю назад мне сделали операцию. На данный момент прохожу восстановление в Петербурге, - приводит "Спорт день за днем" слова Рязанцева. - К тренировкам пока не приступал. Еще неделю у меня легкий режим, потом буду снимать швы, и только тогда будет понятно, как скоро смогу принять участие в работе с командой.

- На зимних сборах точно будете работать?

- Обязательно. До зимних сборов точно восстановлюсь.

- В ноябре писали, что можете покинуть "Зенит" зимой.

- Не стал бы комментировать это. Желания уходить из "Зенита" у меня нет. Хочется играть в футбол, сделаю для этого все. Будет это в "Зените" или нет - посмотрим.

- Мирча Луческу рассчитывает на выше возвращение?

- Ему нужны все футболисты, которые есть в команде. Меня он ждет так же, как и других травмированных - Игоря Смольникова, Виктора Файзулина и Данни.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/news/aleksandr-ryazanczev-do-zimnix-sborov-tochno-vosstanovlyus-zhelaniya-uxodit-iz-zenita-u-menya-net

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Sandberg

А он еще в Зените?? И Фаза еще не закончил??

17:10

Новоуепинни

Че он дурак чтоли из Зенита уходить? Где еще ему за посиделки на лавке столько бабла отвалят? Плюс оплата аренды хаты, еды, лечения, бензина, метро, трамваев, сборы в Европе и на море в нормальных отелях?

16:14

shpasic

ещё бы!!! играть не нужно, а деньги капают. да ещё и лечение оплачивают.

16:11

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