Александр Рязанцев: "У меня нет желания уходить из "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев, ранее повредивший приводящую мышцу бедра, подчеркнул, что останется в клубе до зимних сборов. Хавбек подчеркнул, что не думает о смене клубной прописки, но не стал исключать возможного перехода.

- Неделю назад мне сделали операцию. На данный момент прохожу восстановление в Петербурге, - приводит "Спорт день за днем" слова Рязанцева. - К тренировкам пока не приступал. Еще неделю у меня легкий режим, потом буду снимать швы, и только тогда будет понятно, как скоро смогу принять участие в работе с командой.

- На зимних сборах точно будете работать?

- Обязательно. До зимних сборов точно восстановлюсь.

- В ноябре писали, что можете покинуть "Зенит" зимой.

- Не стал бы комментировать это. Желания уходить из "Зенита" у меня нет. Хочется играть в футбол, сделаю для этого все. Будет это в "Зените" или нет - посмотрим.

- Мирча Луческу рассчитывает на выше возвращение?

- Ему нужны все футболисты, которые есть в команде. Меня он ждет так же, как и других травмированных - Игоря Смольникова, Виктора Файзулина и Данни.