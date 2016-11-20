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Александр Пуцко: "Каррера сказал мне играть спокойно"

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Защитник "Спартака" Александр Пуцко после победы над "Амкаром" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России поделился эмоциями от выхода на замену. Он рассказал, как его напутствовал главный тренер Массимо Каррера перед выходом на поле.

– Тяжело ли было выходить на замену?

– Нет. Мне было не сложно, потому что "Амкар" всей командой стоял в обороне. Главное было не пропустить контратаку.

– Какие напутствия вам дал Массимо Каррера, выпуская на поле?

– Сказал обычные слова, спокойно играй.

– У вас была связка с Кутеповым, то есть, по сути, игру заканчивал "Спартак-2".

– Да, вспомнили старые добрые времена. Мне всегда было хорошо играть с Ильей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"Спартак" победил "Амкар" и выиграл первый круг чемпионата России 

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