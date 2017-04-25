Александр Павленко: "Завидую спартаковцам белой завистью"

Полузащитник "Урала" Александр Павленко после матча 25-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1) пожелал удачи своей бывшей команде. Также 32-летний хавбек рассказал, с кем из красно-белых успел пообщаться на стадионе.

– У вас спартаковское прошлое...

– Да, я столько лет провел в этом клубе, что-то выиграл. Завидую ребятам белой завистью, потому что играть на таком стадионе – огромное удовольствие. А не скитаться по "Лужникам" и другим аренам. Родной стадион будет движением для чемпионства.

– Знакомые ребята остались в "Спартаке"?

– Самедов Саша. Артема Реброва знаю. С Макеевым играл. Но сегодня я его не видел.

– Он травмирован.

– Джано знаю. Пообщался с ребятами. С Комбаровым, с Самедовым, Реброва поприветствовал. Пожелал удачи им в будущем. Болельщики команды, и не только, хотят, чтобы чемпионом в этом сезоне стал "Спартак". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Урал"