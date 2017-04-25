Александр Павленко: "Завидую спартаковцам белой завистью"

Полузащитник "Урала" Александр Павленко после матча 25-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1) пожелал удачи своей бывшей команде. Также 32-летний хавбек рассказал, с кем из красно-белых успел пообщаться на стадионе.
– У вас спартаковское прошлое...
– Да, я столько лет провел в этом клубе, что-то выиграл. Завидую ребятам белой завистью, потому что играть на таком стадионе – огромное удовольствие. А не скитаться по "Лужникам" и другим аренам. Родной стадион будет движением для чемпионства.
– Знакомые ребята остались в "Спартаке"?
– Самедов Саша. Артема Реброва знаю. С Макеевым играл. Но сегодня я его не видел.
– Он травмирован.
– Джано знаю. Пообщался с ребятами. С Комбаровым, с Самедовым, Реброва поприветствовал. Пожелал удачи им в будущем. Болельщики команды, и не только, хотят, чтобы чемпионом в этом сезоне стал "Спартак". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Platinum1991
Павленко! Нашел кому завидовать? Стыдоба! Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Поздравляем Ростов с УБЕДИТЕЛЬНОЙ победой! Теперь вам понятно, как играет Спартак??? В этой игре арбитр встречи судил ЧЕСТНО и Спартак ПРОИГРАЛ, а когда судьи ПРЕДНАМЕРЕННО ошибаются в пользу Спартака, вот только тогда Спартак выигрывает! Спартак выигрывает, только за счёт судейского произвола в пользу Спартака! Эта игра показала, что Спартак, на судейских ошибках, НЕ ПО ПРАВУ занимает первое место в нашем чемпионате! Спартак не может побеждать без судейского ПРОИЗВОЛА Егорова и других скандальных судей! В этой игре даже видео повторов не потребовалось бы, если бы они уже сейчас были введены в нашем чемпионате. Ростов показал класс и на мастерстве РАЗГРОМИЛ Спартак! Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей! А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака! "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса. Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то у "Спартака" будет МИНИМУМ = минус 16 очков, то есть станет 38, а это только 4 место! Вот реальное место "Спартака"! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН и как можно скорее гнать ВОН!!!! Вы же видите, как "Спартак" вошел в федуновский кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит "Спартак", ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО федуновского БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться??? Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Надо судейскую коррупцию с корнем вырывать в футболе и положить КОНЕЦ судейскому БЕСПРЕДЕЛУ Будогосского!
23:22