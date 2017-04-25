Александр Павленко: "Впервые играл на "Открытие Арене", так что матч для меня был особенным"

Полузащитник "Урала" Александр Павленко посетовал на усталость команды после поражения от "Спартака" (0:1) в 25-м туре премьер-лиги. Также он высоко оценил стадион красно-белых.
– "Урал" выглядел уставшим. Может, матч с "Зенитом" сказался?
– Да, на ребят легла большая нагрузка, и усталость присутствовала.
– Для вас матч был особенным?
– Да. Из-за того, что я первый раз играл на "Открытие Арене". Для меня было очень приятно выйти и сыграть здесь с первых минут.
– И как вам стадион?
– Замечательно. Самый лучший.
– Что скажете о "Спартаке"? Он тоже был вяловатый.
– В первом тайме вроде бы контролировали игру и больше владели мячом, чем наша команда. Во втором тайме мы перестроились и стали играть немного опаснее. Во второй половине встречи у соперника моментов-то и не было. Что касается их самочувствия, я не знаю, но они контролировали мяч, и движение у них было. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)