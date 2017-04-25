Александр Павленко: "Судейство? Сегодня все было замечательно"

Полузащитник "Урала" Александр Павленко после матча 25-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1) подчеркнул, что в клубе пока не думают о финале Кубка страны. Также он отметил, что у него нет вопросов к работе судей в игре с красно-белыми.

– Предстоящий кубковый финальный матч с "Локомотивом" – это игра года или вообще истории клуба?

– Все, что вы перечислили.

– В команде говорят об этом?

– Все спокойно. Перед матчем будем разбирать соперника. У нас насыщенный график. Были "Зенит", "Спартак", теперь поедем в Грозный.

– Просят билеты на финал Кубка России?

– У меня в Сочи никого нет, и туда, наверное, никто не доедет.

– Вы играли и с "Зенитом", и со "Спартаком". Можете сравнить эти команды? С кем было сложнее?

– Наверное, со "Спартаком". Они больше контролировали мяч и играли увереннее. Но "Зенит" забил больше голов. Вы сами все видели.

– Сегодня с судейством было попроще?

– Сегодня все было замечательно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Урал"