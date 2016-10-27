Александр Павленко: "Спартак" и ЦСКА могут не забить голов в дерби"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Павленко считает, что результата дерби с ЦСКА может быть ничейным. Павленко добавил, что него дерби всегда были такими же, как и для всех болельщиков.

– Ощущения перед дерби были такими же, как и для всех болельщиков со всей России, кто переживает за "Спартак", – приводит ТАСС слова Павленко. – Полный стадион, ажиотаж, подготовка, внимание СМИ, футбол, который был другим, ведь матчи становились голевыми и напряженным. Вот какое значение было у дерби для меня.

Учитывая потери обеих команд – Дзагоев и Еременко у ЦСКА, Промес и Зе Луиш у "Спартака" – результат может быть ничейным, нулевым, потому что это игроки группы атаки. Но в дерби редко, когда не было голов. Смотря с позиции зрителя, потеря таких футболистов – минус для зрелищности. Важны такие футболисты, которые творят на поле, делают игру красивой, поэтому это минус. Мой прогноз – победа "Спартака" со счетом 2:1.

Матч пройдет в субботу в 18.00 по московскому времени.