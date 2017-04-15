13:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Мейтин: "Спартак" совместно с полицией справится с задачей по обеспечению безопасности"

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Директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин заявил, что обеспечение безопасности на предстоящем в воскресенье матче 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" будет на высоком уровне. Встреча пройдет на московской "Открытие Арене" и начнется в 20:00.

– Накануне мы провели совещание, конечно, речь идет о матче повышенной сложности. Естественно, все службы приведены в соответствующую готовность, все проходит в штатном режиме. Уверен, что "Спартак" совместно с полицией справится с задачей по обеспечению безопасности, – приводит ТАСС слова Мейтина.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4185598

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ