Александр Мейтин: "Спартак" совместно с полицией справится с задачей по обеспечению безопасности"

Директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин заявил, что обеспечение безопасности на предстоящем в воскресенье матче 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" будет на высоком уровне. Встреча пройдет на московской "Открытие Арене" и начнется в 20:00.

– Накануне мы провели совещание, конечно, речь идет о матче повышенной сложности. Естественно, все службы приведены в соответствующую готовность, все проходит в штатном режиме. Уверен, что "Спартак" совместно с полицией справится с задачей по обеспечению безопасности, – приводит ТАСС слова Мейтина.