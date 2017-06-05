Александр Львов презентовал свою новую книгу "От "Спартака" до сборной"

Олег РОМАНЦЕВ, Александр ЛЬВОВ и Валерий ГАЗЗАЕВ на презентации книги "От "Спартака" до сборной". Фото "СЭ"

В "Доме книги" на Новом Арбате состоялась встреча обозревателя "Спорт-Экспресса" Александра Львова с читателями. Журналист презентовал свою новую книгу "От "Спартака" до сборной". Вместе со Львовым на встречу пришли самый титулованный тренер России Олег Романцев, проводивший "Спартак" к десяти победам в чемпионатах страны, и Валерий Газзаев, впервые в истории отечественного футбола завоевавший Кубок УЕФА с ЦСКА.

Все они ответили на многочисленные вопросы нескольких десятков читателей о "Спартаке", ЦСКА, сборной России и современных тенденциях российского футбола, а автор лучшего из них получил в подарок книгу. (Сергей АСТАХОВ)