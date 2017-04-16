Александр Кокорин: "Зенит" сам стал ошибаться в игре со "Спартаком" после хорошего начала"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в перерыве матча 23-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что команде необходимо меньше ошибаться во время своих атак. Форвард подчеркнул, что москвичи хорошо играют на контратаках.

– Мы агрессивно начали игру, – сказал во флеш-интервью Кокорин. – У "Спартака" сегодня нет высоких нападающих, хотели заставить соперника выполнять длинные передачи. Все началось хорошо, но затем мы сами начали ошибаться, после которых у наших ворот возникали опасные моменты. Если исправим эти ошибки – все будет нормально. Нельзя ошибаться во время наших атак, потому что "Спартак" хорошо играет на контратаках.

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Зенит".