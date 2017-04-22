Александр Кокорин: "Все три удаления у "Урала" – совершенно верные"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы в домашнем матче 24-го тура чемпионата России над "Уралом" (2:0) отметил, что поле на новом стадионе в Санкт-Петербурге сильно мешало игрокам, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По словам форварда, всем было комфортно играть под закрытой крышей.
– Как ваше здоровье? (Форвард получил травму и был заменен на 44-й минуте встречи. - Прим. "СЭ")
– Завтра видно будет.
– Как вам новый стадион?
– Все отлично. Спасибо за грандиозную поддержку, хоть и пустили не все сектора. Хорошо, что добились такого результата. Хотя поле со временем доработаем, все будет нормально.
– Сильно мешало?
– Конечно. Ты тратишь больше времени на прием мяча. Большие куски вырываются.
– Под закрытой крышей тяжело было играть?
– Наоборот – хорошо. Погода была плохой, снег не попадал внутрь. Всем было комфортно.
– Три удаления у "Урала" – не слишком много?
– Я досматривал игру на телефоне. Все удаления – совершенно верные. Зачем драться после гола? Совершенно ненужные драки.
– После замены вас стали освистывать. Как вы к этому отнеслись?
– Совершенно спокойно.
Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова
Dymanomashina
Нужно было спросить, "а кого удалили?". Ответ бы был "Му-му, Герасима и Лермонтова..."
17:32
lokokin
Досматривал матч на телефоне,запивая шампанским.
17:32
hant64
При зарплате 500 рублей в минуту, что Кокоше улюлюкающие ему зрители? Так, пыль земная...
17:30
1 JAMAL
Не футболист - а гламурная курица, повадки как у КриРона, да только уровнем 1 лига. Впрочем в этом во многом вина прессы и агентов, которые убедили его что он "звезда". И теперь - "он всегда прав", нет другой правды чем от Александра Кокорина ))
17:27
Mark Krass
зачем у полена вью брать?
17:26
seny18
лучше молчи...не волнуй общественность...умоляю,молчи...и все будет спокойно,как ты любишь... повезло тебе Кока, что ты например не в Колумбии родился...знаешь что там с такими персонажами в твоей профессии делают?
17:21
Friend of Misery
Глуп кокошка. Не понимает, что свое уже отыграл, так и останется в "вечно подающих надежды"... Скоро закончится его контракт, денег больших ему уже никто не предложит, в условный Оренбург играть не поедет, поскольку там надо играть и пахать за гораздо меньшие деньги... Привык к красивой жизни и очень тяжело ему будет без нее, а зарабатывать он не умеет. Сопьется шампанским.
17:20
DENsid
Кокорина даже новый стадион отрыгнул !
17:19
gayduk
Саша, ты долблящер!
17:18
баламошка
Бугага))
17:18
Captain
...А лишение прав не-е-е-е-ет! Засудили засранцы....
17:16
Soulles
Пусть ему подарят нормальный телефон,где всё будет видно. А вообще,кокорин забивает еще 1 гвоздь в свою репутацию
17:15