17:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Кокорин: "Все три удаления у "Урала" – совершенно верные"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы в домашнем матче 24-го тура чемпионата России над "Уралом" (2:0) отметил, что поле на новом стадионе в Санкт-Петербурге сильно мешало игрокам, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По словам форварда, всем было комфортно играть под закрытой крышей.

 
Суббота. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Урал" - 2:0. В борьбе Доменико КРИШИТО и Роман ПАВЛЮЧЕНКО."Зенит" – плюс три очка. "Урал" – минус три игрока

– Как ваше здоровье? (Форвард получил травму и был заменен на 44-й минуте встречи. - Прим. "СЭ")

– Завтра видно будет.

– Как вам новый стадион?

– Все отлично. Спасибо за грандиозную поддержку, хоть и пустили не все сектора. Хорошо, что добились такого результата. Хотя поле со временем доработаем, все будет нормально.

– Сильно мешало?

– Конечно. Ты тратишь больше времени на прием мяча. Большие куски вырываются.

– Под закрытой крышей тяжело было играть?

– Наоборот – хорошо. Погода была плохой, снег не попадал внутрь. Всем было комфортно.

– Три удаления у "Урала" – не слишком много?

– Я досматривал игру на телефоне. Все удаления – совершенно верные. Зачем драться после гола? Совершенно ненужные драки.

– После замены вас стали освистывать. Как вы к этому отнеслись?

– Совершенно спокойно.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Dymanomashina

Нужно было спросить, "а кого удалили?". Ответ бы был "Му-му, Герасима и Лермонтова..."

17:32

lokokin

Досматривал матч на телефоне,запивая шампанским.

17:32

hant64

При зарплате 500 рублей в минуту, что Кокоше улюлюкающие ему зрители? Так, пыль земная...

17:30

1 JAMAL

Не футболист - а гламурная курица, повадки как у КриРона, да только уровнем 1 лига. Впрочем в этом во многом вина прессы и агентов, которые убедили его что он "звезда". И теперь - "он всегда прав", нет другой правды чем от Александра Кокорина ))

17:27

Mark Krass

зачем у полена вью брать?

17:26

seny18

лучше молчи...не волнуй общественность...умоляю,молчи...и все будет спокойно,как ты любишь... повезло тебе Кока, что ты например не в Колумбии родился...знаешь что там с такими персонажами в твоей профессии делают?

17:21

Friend of Misery

Глуп кокошка. Не понимает, что свое уже отыграл, так и останется в "вечно подающих надежды"... Скоро закончится его контракт, денег больших ему уже никто не предложит, в условный Оренбург играть не поедет, поскольку там надо играть и пахать за гораздо меньшие деньги... Привык к красивой жизни и очень тяжело ему будет без нее, а зарабатывать он не умеет. Сопьется шампанским.

17:20

DENsid

Кокорина даже новый стадион отрыгнул !

17:19

gayduk

Саша, ты долблящер!

17:18

баламошка

Бугага))

17:18

Captain

...А лишение прав не-е-е-е-ет! Засудили засранцы....

17:16

Soulles

Пусть ему подарят нормальный телефон,где всё будет видно. А вообще,кокорин забивает еще 1 гвоздь в свою репутацию

17:15