Александр Кокорин: "Все три удаления у "Урала" – совершенно верные"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы в домашнем матче 24-го тура чемпионата России над "Уралом" (2:0) отметил, что поле на новом стадионе в Санкт-Петербурге сильно мешало игрокам, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По словам форварда, всем было комфортно играть под закрытой крышей.

– Как ваше здоровье? (Форвард получил травму и был заменен на 44-й минуте встречи. - Прим. "СЭ")

– Завтра видно будет.

– Как вам новый стадион?

– Все отлично. Спасибо за грандиозную поддержку, хоть и пустили не все сектора. Хорошо, что добились такого результата. Хотя поле со временем доработаем, все будет нормально.

– Сильно мешало?

– Конечно. Ты тратишь больше времени на прием мяча. Большие куски вырываются.

– Под закрытой крышей тяжело было играть?

– Наоборот – хорошо. Погода была плохой, снег не попадал внутрь. Всем было комфортно.

– Три удаления у "Урала" – не слишком много?

– Я досматривал игру на телефоне. Все удаления – совершенно верные. Зачем драться после гола? Совершенно ненужные драки.

– После замены вас стали освистывать. Как вы к этому отнеслись?

– Совершенно спокойно.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова