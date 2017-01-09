Александр Кокорин: "В Китай сейчас не поехал бы"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после прохождения медосмотра признался, что пока не собирается в Китай, куда на днях переехал бывший полузащитник клуба Аксель Витсель. Также он признался, что еще не успел познакомиться с новичками сине-бело-голубых, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Никаких проблем с медосмотром не было: все сдал, допустили, – начал Кокорин. – Полностью готов.

– Как вы провели отпуск?

– Отлично! Ездил в теплые страны – первое время с девушкой, а потом с семьей.

– Уже обсуждали с командой следующего соперника по Лиге Европы – "Андерлехт"?

– Нет, конечно. Мы еще только собираемся, даже тренера не видели.

– С новичками хотя бы познакомились?

– Нет, еще не видели. Но Цаллагова я и так хорошо знаю, с ним проблем в общении точно не может быть.

– Как на команду повлияет уход Витселя?

– Тяжело ответить на этот вопрос. Наверное, это лучше к тренеру. Все знают, что Витсель – классный футболист, европейского уровня. Можно только пожелать ему удачи.

– Не удивились его выбору?

– Все знали, что он хочет уйти и не скрывал этого.

– Да, но он говорил о "Ювентусе".

– Он честно сказал, что пришло предложение, от которого тяжело отказаться.

– А вы бы поехали в Китай?

– Нет, сейчас бы не поехал (улыбается).