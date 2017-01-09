Александр Кокорин: "В Китай сейчас не поехал бы"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после прохождения медосмотра признался, что пока не собирается в Китай, куда на днях переехал бывший полузащитник клуба Аксель Витсель. Также он признался, что еще не успел познакомиться с новичками сине-бело-голубых, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
– Никаких проблем с медосмотром не было: все сдал, допустили, – начал Кокорин. – Полностью готов.
– Как вы провели отпуск?
– Отлично! Ездил в теплые страны – первое время с девушкой, а потом с семьей.
– Уже обсуждали с командой следующего соперника по Лиге Европы – "Андерлехт"?
– Нет, конечно. Мы еще только собираемся, даже тренера не видели.
– С новичками хотя бы познакомились?
– Нет, еще не видели. Но Цаллагова я и так хорошо знаю, с ним проблем в общении точно не может быть.
– Как на команду повлияет уход Витселя?
– Тяжело ответить на этот вопрос. Наверное, это лучше к тренеру. Все знают, что Витсель – классный футболист, европейского уровня. Можно только пожелать ему удачи.
– Не удивились его выбору?
– Все знали, что он хочет уйти и не скрывал этого.
– Да, но он говорил о "Ювентусе".
– Он честно сказал, что пришло предложение, от которого тяжело отказаться.
– А вы бы поехали в Китай?
– Нет, сейчас бы не поехал (улыбается).