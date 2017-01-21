Александр Кокорин: "Трансферы пока не впечатляют"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в интервью "СЭ" отметил, что следит за трансферными новостями из клубов премьер-лиги. По его словам, пока интересных переходов не произошло, потому что период регистраций еще не открыт

– Следите ли за трансферными новостями в РФПЛ?

– Конечно. Есть большие трасферы, и вообще интересно, кто куда переходит. Но окно еще открыто, время есть, поэтому и новости наверняка еще будут.

– Есть такой трансфер, который вас больше всего впечатлил?

– Дайте секундочку... Раз сразу такой не всплывает, значит нет такого. (Сергей ЦИММЕРМАН)