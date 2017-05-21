Александр Кокорин: "С победой, "Зенит". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Кокорин: "С победой, "Зенит"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после матча 30-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:0) на своей странице в Инстаграме опубликовал совместную фотографию со своим одноклубником Артемом Дзюбой. Нападающие одним жестом отпраздновали первой гол своей команды, который забил Кокорин.

- С победой, "Зенит", - написал Кокорин, отметив на фото Дзюбу и еще одного форварда команды Александра Кержакова и добавив хештэг "погорло".

В свою очередь в комментариях к фото Кержаков написал "пустые по горло".

Трансляция матча "Локомотив" – "Зенит"

 

С победой Зенит 💪⚽️ @artem.dzyuba @a.kerzhakov11 😂😂#погорло

Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Май 21 2017 в 7:54 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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absentRUneta

Ахаха, Кокоша из запоя вышел.

18:44

merniloskut

С законным местом бамжей! Теперь можете вешаться!)))

18:38