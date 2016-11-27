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Александр Кокорин: "О "Спартаке" будет думать во втором круге"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после поражения от "Краснодара" в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что о борьбе за чемпионство говорить пока рано. Футболист добавил, что "Зенит" мог бы делить со "Спартаком" первое место, если бы не упущенные возможности.

 
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– Что думаете о борьбе за чемпионство?

– Рано еще о чем-то говорить, все-таки половина чемпионата еще впереди. В этом году остались два тяжелых матча, в которых нужно победить, а о "Спартаке" будем думать во втором круге.

– Второе место "Зенита" в чемпионате заслужено?

– Ну, учитывая, что сами отдали очки, могли делить сейчас первое место со "Спартаком".

– Кержакова поздравили в раздевалке с днем рождения?

– К сожалению, не до этого было. Расстроились. Отдались на сто процентов, но вы видели, что произошло в концовке.

– Нет ощущения, что к "Спартаку" фортуна лицом поворачивается, а к "Зениту" совсем нет?

– Фортуну нужно заслужить, поэтому будет исправляться и догонять. (Сергей ЦИММЕРМАН)

"Краснодар" вырвал победу над "Зенитом"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SP2

Очень хочется надеяться, что "думать о Спартаке во втором круге" будем уже без Кокорина! Сколько можно занимать чужое место на поле?

23:06

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