Александр Кокорин: "О "Спартаке" будем думать во втором круге"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после поражения от "Краснодара" в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что о борьбе за чемпионство говорить пока рано. Футболист добавил, что "Зенит" мог бы делить со "Спартаком" первое место, если бы не упущенные возможности.
– Что думаете о борьбе за чемпионство?
– Рано еще о чем-то говорить, все-таки половина чемпионата еще впереди. В этом году остались два тяжелых матча, в которых нужно победить, а о "Спартаке" будем думать во втором круге.
– Второе место "Зенита" в чемпионате заслужено?
– Ну, учитывая, что сами отдали очки, могли делить сейчас первое место со "Спартаком".
– Кержакова поздравили в раздевалке с днем рождения?
– К сожалению, не до этого было. Расстроились. Отдались на сто процентов, но вы видели, что произошло в концовке.
– Нет ощущения, что к "Спартаку" фортуна лицом поворачивается, а к "Зениту" совсем нет?
– Фортуну нужно заслужить, поэтому будет исправляться и догонять. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Mechutto
Кококо Кококо
01:46
passerby
Проиграйте еще и Ростову и спокойно на каникулы, и о Спартаке уже думать не надо будет(его не будет видно)...
01:02
kamazkamaz
валяй обратно в динамо
00:15
Болельщик777
Platinum1991 а про момент когда Газинскому Гарсия локтем зарядил и не было ни пенальти, ни красной? тоже в пользу Краснодара?
00:07
foreverCSKAforever
Леня-космос, то-то Шатов заранее в Финляндию подался. Затариться.
23:46 27 ноября
Platinum1991
Зениту не повезло в этой игре с судейством! Судья Николаев явно ПЕРЕМУДРИЛ! Хотел, как лучше для Зенита сделать, а получилось с точностью до НАОБОРОТ! Именно Николаев ВИНОВАТ в поражении Зенита! Игра была НИЧЕЙНАЯ, но ГРУБЫЕ судейские ошибки судейской бригады Николаева в этом матче, ПОМОГЛИ Зениту проиграть, а Краснодару выиграть! Судья Николаев помог Спартаку выиграть в матче с ЦСКА, а Зениту, в матче с Краснодаром, помог ПРОИГРАТЬ! Что позволено Спартаку, то не позволено Зениту! Второй гол Краснодара был забит с нарушением правил! Но судьи, и боковой и главный, ОШИБЛИСЬ с определением положения вне игры, и как результат - Зенит ПРОИГРАЛ! Николаеву ставилась задача помочь Зениту победить всеми НЕПРАВДАМИ, а получилось совсем НАОБОРОТ! Не справился судья Николаев и Зенит ПРОИГРАЛ, хотя игра была НИЧЕЙНАЯ. Зенит на ровном месте потерял очень важные ТРИ очка! Зениту нечего на судей пенять. Забивать надо самим, а не ждать судейских подарков в виде удалений и ЛИПОВЫХ пенальти! Игроки Зенита расслабились и за это поплатились, да и судья Николаев НАЧУДИЛ и помог Зениту проиграть! Зенит - НЕ ГОРЮЙ! Впереди целый ВТОРОЙ круг и есть ещё время поправить Зениту футбольные дела, а как оно получится будем посмотреть!
23:38 27 ноября
честный человечишко
Му-Му, надо о настигающем "Краснодаре" думать. И о том, как вечернюю школу закончить...
23:38 27 ноября
Леня-космос
Кокоша с нетерпением ждёт перерыва, видимо, уже с Мамаевым скупил весь шампунь в Монако, трубы горят. А там ещё Ерёменко подтянется с новой партией дури.
23:29 27 ноября
Exsorsist
-
23:27 27 ноября
Exsorsist
Смолов будет думать о Спартаке за тебя, если трансфер у Зенита срастется. А тебя Цыган на лавку или в аренду сплавит.))))
23:27 27 ноября
foreverCSKAforever
Неужели решил зимой отказать лондонскому Арсеналу?
23:25 27 ноября
zega
У Кокорина идет деградация как человека и спортсмена и ему нужно думать о завершении карьеры, а он все еще считает себя подающим надежды.
23:19 27 ноября
П_о_в_а_р
Да нафиг этот Спартак, Кока. По шампусику давай!
23:15 27 ноября
Комс
Иди шампусика выпей - говорят, помогает
23:06 27 ноября
SP2
Очень хочется надеяться, что "думать о Спартаке во втором круге" будем уже без Кокорина! Сколько можно занимать чужое место на поле?
23:06 27 ноября