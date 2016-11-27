22:54 27 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Кокорин: "О "Спартаке" будем думать во втором круге"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после поражения от "Краснодара" в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что о борьбе за чемпионство говорить пока рано. Футболист добавил, что "Зенит" мог бы делить со "Спартаком" первое место, если бы не упущенные возможности.

 
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– Что думаете о борьбе за чемпионство?

– Рано еще о чем-то говорить, все-таки половина чемпионата еще впереди. В этом году остались два тяжелых матча, в которых нужно победить, а о "Спартаке" будем думать во втором круге.

– Второе место "Зенита" в чемпионате заслужено?

– Ну, учитывая, что сами отдали очки, могли делить сейчас первое место со "Спартаком".

– Кержакова поздравили в раздевалке с днем рождения?

– К сожалению, не до этого было. Расстроились. Отдались на сто процентов, но вы видели, что произошло в концовке.

– Нет ощущения, что к "Спартаку" фортуна лицом поворачивается, а к "Зениту" совсем нет?

– Фортуну нужно заслужить, поэтому будет исправляться и догонять. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Mechutto

Кококо Кококо

01:46

passerby

Проиграйте еще и Ростову и спокойно на каникулы, и о Спартаке уже думать не надо будет(его не будет видно)...

01:02

kamazkamaz

валяй обратно в динамо

00:15

Болельщик777

Platinum1991 а про момент когда Газинскому Гарсия локтем зарядил и не было ни пенальти, ни красной? тоже в пользу Краснодара?

00:07

foreverCSKAforever

Леня-космос, то-то Шатов заранее в Финляндию подался. Затариться.

23:46 27 ноября

Platinum1991

Зениту не повезло в этой игре с судейством! Судья Николаев явно ПЕРЕМУДРИЛ! Хотел, как лучше для Зенита сделать, а получилось с точностью до НАОБОРОТ! Именно Николаев ВИНОВАТ в поражении Зенита! Игра была НИЧЕЙНАЯ, но ГРУБЫЕ судейские ошибки судейской бригады Николаева в этом матче, ПОМОГЛИ Зениту проиграть, а Краснодару выиграть! Судья Николаев помог Спартаку выиграть в матче с ЦСКА, а Зениту, в матче с Краснодаром, помог ПРОИГРАТЬ! Что позволено Спартаку, то не позволено Зениту! Второй гол Краснодара был забит с нарушением правил! Но судьи, и боковой и главный, ОШИБЛИСЬ с определением положения вне игры, и как результат - Зенит ПРОИГРАЛ! Николаеву ставилась задача помочь Зениту победить всеми НЕПРАВДАМИ, а получилось совсем НАОБОРОТ! Не справился судья Николаев и Зенит ПРОИГРАЛ, хотя игра была НИЧЕЙНАЯ. Зенит на ровном месте потерял очень важные ТРИ очка! Зениту нечего на судей пенять. Забивать надо самим, а не ждать судейских подарков в виде удалений и ЛИПОВЫХ пенальти! Игроки Зенита расслабились и за это поплатились, да и судья Николаев НАЧУДИЛ и помог Зениту проиграть! Зенит - НЕ ГОРЮЙ! Впереди целый ВТОРОЙ круг и есть ещё время поправить Зениту футбольные дела, а как оно получится будем посмотреть!

23:38 27 ноября

честный человечишко

Му-Му, надо о настигающем "Краснодаре" думать. И о том, как вечернюю школу закончить...

23:38 27 ноября

Леня-космос

Кокоша с нетерпением ждёт перерыва, видимо, уже с Мамаевым скупил весь шампунь в Монако, трубы горят. А там ещё Ерёменко подтянется с новой партией дури.

23:29 27 ноября

Exsorsist

-

23:27 27 ноября

Exsorsist

Смолов будет думать о Спартаке за тебя, если трансфер у Зенита срастется. А тебя Цыган на лавку или в аренду сплавит.))))

23:27 27 ноября

foreverCSKAforever

Неужели решил зимой отказать лондонскому Арсеналу?

23:25 27 ноября

zega

У Кокорина идет деградация как человека и спортсмена и ему нужно думать о завершении карьеры, а он все еще считает себя подающим надежды.

23:19 27 ноября

П_о_в_а_р

Да нафиг этот Спартак, Кока. По шампусику давай!

23:15 27 ноября

Комс

Иди шампусика выпей - говорят, помогает

23:06 27 ноября

SP2

Очень хочется надеяться, что "думать о Спартаке во втором круге" будем уже без Кокорина! Сколько можно занимать чужое место на поле?

23:06 27 ноября

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ