Александр Кокорин: "Непопадание в Лигу чемпионов - катастрофа для "Зенита"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после матча 29-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0) отметил, что непопадание команды в Лигу чемпионов станет катастрофой для болельщиков и команды. По его словам, питерцы отдали много очков командам из нижней восьмерки.

- Верим, что можно попасть в Лигу чемпионов, но знаем, что ЦСКА не упускает такие шансы, - заявил Кокорин в эфире передачи "Все на футбол". - Армейцы всеми силами постараются победить в своем матче. Все в городе хотят, чтобы "Зенит" играл в Лиге чемпионов. Если мы туда не попадем, то это будет, мягко говоря, катастрофа. Причины неудач весной тяжело найти. Мы отдали много очков командам из нижней восьмерки.

Что мешает забивать? Ничего не мешает. У меня немного изменилась позиция. Если Артем будет забивать, а мы будем выигрывать, то ничего страшного.