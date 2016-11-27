Александр Кокорин: "Игроки "Зенита" расслабились и подумали, что игра сделана"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после поражения от "Краснодара" в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что его команда не играла вторым номером. Кокорин добавил, что у "Зенита" накопилась усталость.
– Александр, что случилось?
– Тяжело сказать, будем разбираться. Наверное, в последние две минуты чуть-чуть не хватило концентрации.
– По ходу матча казалось, что будет нулевая ничья, но все-таки "Зенит" забил.
– Игра, скажем так, была неяркая и было не очень много моментов. Сумели забить в конце, но не хватило концентрации, наверное, расслабились, потому что подумали, что игра сделана.
– То, что "Зенит" играл вторым номером – это установка тренера?
– Нет, установка была другая. Я бы не сказал, что вторым номером, все-таки у нас накапливается усталость, многие травмированы. Знали, что будет тяжелая игра, но на контратаках играть с "Краснодаром" было легче. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Русский
Зато Кокорин... быстро бегает! )))))))))))))))))))
23:06
SP2
Ух ты, Кокорин ещё и других игроков Зенита позволяет себе судить! Вот это да! Даже Спорт-Экспресс написал, что "растворился на поле"! Как не стыдно!?
23:02