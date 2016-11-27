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Александр Кокорин: "Игроки "Зенита" расслабились и подумали, что игра сделана"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после поражения от "Краснодара" в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что его команда не играла вторым номером. Кокорин добавил, что у "Зенита" накопилась усталость.

 
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– Александр, что случилось?

– Тяжело сказать, будем разбираться. Наверное, в последние две минуты чуть-чуть не хватило концентрации.

– По ходу матча казалось, что будет нулевая ничья, но все-таки "Зенит" забил.

– Игра, скажем так, была неяркая и было не очень много моментов. Сумели забить в конце, но не хватило концентрации, наверное, расслабились, потому что подумали, что игра сделана.

– То, что "Зенит" играл вторым номером – это установка тренера?

– Нет, установка была другая. Я бы не сказал, что вторым номером, все-таки у нас накапливается усталость, многие травмированы. Знали, что будет тяжелая игра, но на контратаках играть с "Краснодаром" было легче. (Сергей ЦИММЕРМАН)

"Краснодар" вырвал победу над "Зенитом"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Русский

Зато Кокорин... быстро бегает! )))))))))))))))))))

23:06

SP2

Ух ты, Кокорин ещё и других игроков Зенита позволяет себе судить! Вот это да! Даже Спорт-Экспресс написал, что "растворился на поле"! Как не стыдно!?

23:02

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