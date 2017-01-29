Александр Кокорин: "Главное - оставить голы на важные матчи"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы в товарищеском матче над "Легией" (2:0) отметил, что соперники на учебно-тренировочном сборе становятся сильнее от игры к игре. Напомним, российский форвард в контрольной встрече оформил дубль.

– Главное, чтобы не забил все мячи на тренировочном сборе, а оставил на важные матчи, – приводит пресс-служба "Зенита" слова Кокорина. – Это ведь просто подготовка к официальным встречам. Что касается этого матча, главный тренер сказал, что все, что мы готовили на тренировках, в игре прошло. Соперники на сборах стали уже сильнее, "Легия" играла в Лиге чемпионов. Они хотели сыграть с нами и на первом сборе. Теперь силы в матчах заканчиваются быстрее.