Александр Кержаков: "Зениту" повезло, что "Уфа" не реализовала свои моменты"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков после победы над "Уфой" (2:0) в домашнем матче 16-го тура чемпионата России подчеркнул, что в этой встрече на первый план выходили бойцовские качества. По словам Кержакова, главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко поставил команде отличную игру.

-Что можете сказать о погодных условиях сегодня?

-Условия непростые, поле непривычное для нас. На первый план выходили бойцовские качества и удача. Нам повезло, что "Уфа" не реализовала свои моменты, потому что их было предостаточно у соперника. Тем не менее, я считаю, что в защите мы сегодня сыграли неплохо.

– Вы сегодня отдали голевую передачу на Александра Кокорина...

– Мы уже вели 1:0, оставалось немного времени, и Саша молодец, конечно, что побежал. Он по сути сам все сделал.

– Игроки "Уфы" набрали десять очков в четырех матчах и до 85-й минуты бились с вами как львы…

– Не в обиду игрокам "Уфы", но сегодня уфимцы старались нивелировать меньший уровень мастерства самоотдачей. Тренер поставил им отличную игру, каждый футболист выполняет свои обязанности, и вскрыть их оборону очень непросто. В единоборствах "Уфа" тоже нам не уступала. (Артем РЯБОВОЛ)