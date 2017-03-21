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Александр Кержаков: "У меня не было звездной болезни"

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Нападающий "Зенита" Александр Кержаков заявил, что у него никогда не было звездной болезни. По словам Кержакова, он не обращает внимания на шутки в свой адрес.

"У меня не было звездной болезни. Когда в 19 лет о тебе начинают писать и говорить, тебе кажется, что все крутится вокруг тебя. В таких ситуациях я возвращал на землю сам себя. Шутки вокруг меня? Я не обращаю на них внимания", – цитирует "Спорт FM" Кержакова.

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/kerzhakov-u-menya-ne-bylo-zvyezdnoy-bolezni.html

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