Александр Кержаков: "Разговоры о том, что команда не понимает Луческу, - глупости"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков после победы в матче 21-го тура чемпионата России над "Рубином" (2:0) заявил, что команда хорошо понимает требования главного тренера Мирчи Луческу. Также форвард рассказал, что прилетел в Казань после болезни.

– У меня ангина, я четыре дня пью антибиотики, – приводит "Матч ТВ" слова Кержакова. – Знал, что против "Рубина" играть не буду, но все равно полетел с командой в Казань.

– Чья это была инициатива?

– Я попросил, а тренер был не против.

– Есть мнение, проблемы у "Зенита" возникли потому, что команда не до конца понимает тренера.

– Да это глупости! Конечно, понимает! В начале чемпионата мы забивали очень много голов и многие писали об игре "Зенита" в восторженных тонах. Говорили, что у команды появился новый рисунок. Потом был небольшой спад, связанный с физической усталостью. Мы играли на три фронта практически одним составом. Сейчас у нас изменения в составе. Играть выходят в том числе и новые футболисты. Все все прекрасно понимают. Футболисты в курсе тех требований, которые ставит Луческу, и стараются их выполнять.