20:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Кержаков: "Постараемся больше не допускать таких недоразумений"

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Нападающий "Зенита" Александр Кержаков в эфире передачи "Все на футбол" отметил, что команда не собирается унывать после проигрыша в матче 15-го тура премьер-лиги "Краснодару" (1:2). По его словам, питерцам необходимо сосредоточиться на следующей игре.

- Главный тренер сказал, что такие игры нельзя упускать, - заявил Кержаков. - Команда нашего уровня не имеет права за три минуты пропускать два мяча. Мы могли сохранить этот результат, но упустили даже ничью. 

Три месяца назад мы выиграли игру против "Маккаби", когда проигрывали 0:3 за 15 минут. Здесь проиграли. Это футбол, всякое бывает. Но у нас уже завтра очередной матч. Если будем посыпать голову пеплом... Произошло недоразумение. Постараемся больше таких не допускать. 

День рождения? Луческу не говорил, что выпускает меня на поле из-за этого. Надо было побеждать, и тренер, наверное, посчитал, что я могу помочь команде. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spartak ekspress

нормально так перевел стрелки,газовые такие непобедимые после макабей и дандолков

21:00

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