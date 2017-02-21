Александр Кержаков: "Пока не собираюсь завершать карьеру"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков во время прямой трансляции в "Инстаграме" своей встречи с болельщиками отметил, что не планирует переходить в другой клуб и планирует завершить карьеру в Санкт-Петербурге. Форвард пропустил зимние сборы команды, но в воскресенье вернулся в общую группу и начал подготовку к ответному поединку 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта".

- Говорят, что вы можете сменить команду…

- Кто говорит?

- Слухи. Так вы завершите карьеру в "Зените" или другом клубе?

- Ну, вы слышите слухи, а меня – нет. Я говорил, что "Зенит" – мой родной клуб, и я хотел бы завершить карьеру именно здесь.

- Вам делали какие-то предложения о переходе?

- Нет, я не знаю, по крайней мере, я о них не слышал. Люди знают мою позицию относительного того, где мне хочется играть. Видимо, поэтому мне и не поступает предложений.

- Будете ли вы приходить на "Вираж" после завершения карьеры?

- Не знаю, но я пока не собираюсь завершать карьеру.