Александр Кержаков: "Новость про Кокорина не вызвала ничего, кроме шуток"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков в эфире передачи "Все на футбол" заявил, что игроки питерского клуба с юмором восприняли новость о задержании форварда Александра Кокорина за нарушение правил дорожного движения.

– Кокорин? Естественно, это не совсем рабочий момент, – сказал Кержаков. – Это личная жизнь Кокорина. Эта новость не вызвала ничего, кроме шуток. Если будем серьезно реагировать на такие сообщения от прессы, будет меньше концентрации на матчи.

Напомним, что ранее появилась информация, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.

Агент нападающего Кирилл Логинов сообщил, что форвард сборной России зацепил колесом линию разметки. По его словам, решения по этому делу пока нет.

Сам форвард заявил, что никаких гонок он не устраивал, а просто при повороте зацепил встречную полосу.