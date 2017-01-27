14:59 27 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Кержаков не полетел на сбор "Зенита" из-за проблем со спиной

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Как стало известно "СЭ", 34-летний нападающий "Зенита" Александр Кержаков не полетел на сбор сине-бело-голубых в Испанию из-за проблем со спиной. Форвард остался в Санкт-Петербурге для прохождения курса лечения.

Напомним, что в Аликанте команда Мирчи Луческу пробудет до 6 февраля. Также из-за травм с "Зенитом" не полетели защитник Иван Новосельцев и полузащитники Виктор Файзулин и Александр Рязанцев. (Вячеслав КОРОТКИН)

Александр Кержаков и Новосельцев не полетели на второй сбор "Зенита"

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Tupac Shakur

Старость не радость

17:57 27 января

BATAMAN

Помниться у Малафеева тоже такие проблемы были...

16:17 27 января

Константин Срулевич Наумов

Да, рановато ребята закончили с футболом... Но ничего, Газпром новых купит.

16:14 27 января

Ну и ...?

ну да, ну да ....

16:08 27 января

serenky25

А что? Я даже перебегаю этого.... Ну у Реала играл слева защитником. (Роберто Карлос) ((((:

15:51 27 января

asc0002

serenky25----А тебя в Монголию

15:35 27 января

serenky25

Цыгана в Пулково и домой. Кержа в основу.

15:22 27 января

Gogy

Серенький, я тоже не верю, что ты не голубенький. И что?

15:19 27 января

serenky25

Так мы все и поверили.

15:05 27 января

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