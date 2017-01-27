Александр Кержаков не полетел на сбор "Зенита" из-за проблем со спиной

Как стало известно "СЭ", 34-летний нападающий "Зенита" Александр Кержаков не полетел на сбор сине-бело-голубых в Испанию из-за проблем со спиной. Форвард остался в Санкт-Петербурге для прохождения курса лечения.
Напомним, что в Аликанте команда Мирчи Луческу пробудет до 6 февраля. Также из-за травм с "Зенитом" не полетели защитник Иван Новосельцев и полузащитники Виктор Файзулин и Александр Рязанцев. (Вячеслав КОРОТКИН)
Александр Кержаков и Новосельцев не полетели на второй сбор "Зенита"
Tupac Shakur
Старость не радость
17:57 27 января
BATAMAN
Помниться у Малафеева тоже такие проблемы были...
16:17 27 января
Константин Срулевич Наумов
Да, рановато ребята закончили с футболом... Но ничего, Газпром новых купит.
16:14 27 января
Ну и ...?
ну да, ну да ....
16:08 27 января
serenky25
А что? Я даже перебегаю этого.... Ну у Реала играл слева защитником. (Роберто Карлос) ((((:
15:51 27 января
asc0002
serenky25----А тебя в Монголию
15:35 27 января
serenky25
Цыгана в Пулково и домой. Кержа в основу.
15:22 27 января
Gogy
Серенький, я тоже не верю, что ты не голубенький. И что?
15:19 27 января
serenky25
Так мы все и поверили.
15:05 27 января