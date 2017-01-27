Александр Кержаков не полетел на сбор "Зенита" из-за проблем со спиной

Как стало известно "СЭ", 34-летний нападающий "Зенита" Александр Кержаков не полетел на сбор сине-бело-голубых в Испанию из-за проблем со спиной. Форвард остался в Санкт-Петербурге для прохождения курса лечения.

Напомним, что в Аликанте команда Мирчи Луческу пробудет до 6 февраля. Также из-за травм с "Зенитом" не полетели защитник Иван Новосельцев и полузащитники Виктор Файзулин и Александр Рязанцев. (Вячеслав КОРОТКИН)

Александр Кержаков и Новосельцев не полетели на второй сбор "Зенита"