Александр Кержаков: "Мне импонирует работа Мончи"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков считает работу Рамона Мончи в качестве спортивного директора "Севильи" образцовой на этой должности. Действующий контракт Кержакова рассчитан до конца сезона-2016/17. 34-летний футболист не спешит заканчивать карьеру, а по ее окончании хотел бы остаться в структуре клуба.

– Мне всегда очень нравилась должность спортивного директора, – цитирует ТАСС Кержакова. – Я понимаю весь процесс, мне интересно наблюдать за игроками, за развитием академии, выстраивать систему взаимоотношений между руководством, игроками и другими структурами. Очень много нюансов, которые мне очень интересны.

В свое время я общался с Мончи, это один из сильнейших спортивных директоров, его работа мне очень импонирует. Это человек, который является примером настоящего спортивного директора. Он очень хорошо выстроил селекционный отдел, очень хорошо видит игроков. Мончи всегда знает, кого брать, с ним советуется тренер.