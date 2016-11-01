Александр Кержаков: "Кокорин - это вообще "похороны"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков угадал счет матча 12-го тура премьер-лиги против "Томи". При этом из его речи, опубликованной на странице Александра Кокорина в Instagram, можно понять, что ветеран угадал и автора гола.
"Только победа! Аргументы? Миммо выздоровел, Кокорин - это вообще "похороны", 1:0, "Зенит"!" - сказал Кержаков.
Встреча состоялась 30 октября и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч провел Александр Кокорин. Прогноз Кержаков давал, судя по хэштегу, за два дня до игры.
Promesov
Керж за Спартаком следит. Даже за болельщиками - он тайный глор Спартака?
15:43
lordblack
Плагиат!
15:40
alexpomor
HONESTO клоун 14:55------ Кто?
15:02
Paolo Di Canio
Продолжай полировать лавку шЮтник))))
15:02
HONESTO
клоун
14:55