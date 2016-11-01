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Александр Кержаков: "Кокорин - это вообще "похороны"

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Нападающий "Зенита" Александр Кержаков угадал счет матча 12-го тура премьер-лиги против "Томи". При этом из его речи, опубликованной на странице Александра Кокорина в Instagram, можно понять, что ветеран угадал и автора гола.

"Только победа! Аргументы? Миммо выздоровел, Кокорин - это вообще "похороны", 1:0, "Зенит"!" - сказал Кержаков.

Встреча состоялась 30 октября и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч провел Александр Кокорин. Прогноз Кержаков давал, судя по хэштегу, за два дня до игры. 

 

Как в воду глядел😂😂😂👁@a.kerzhakov11#за2днядоматчасТомском

Видео опубликовано Kokorink9 (@kokorin9) Ноя 1 2016 в 3:59 PDT

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Promesov

Керж за Спартаком следит. Даже за болельщиками - он тайный глор Спартака?

15:43

lordblack

Плагиат!

15:40

alexpomor

HONESTO клоун 14:55------ Кто?

15:02

Paolo Di Canio

Продолжай полировать лавку шЮтник))))

15:02

HONESTO

клоун

14:55

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