Александр Кержаков: "Кокорин - это вообще "похороны"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков угадал счет матча 12-го тура премьер-лиги против "Томи". При этом из его речи, опубликованной на странице Александра Кокорина в Instagram, можно понять, что ветеран угадал и автора гола.

"Только победа! Аргументы? Миммо выздоровел, Кокорин - это вообще "похороны", 1:0, "Зенит"!" - сказал Кержаков.

Встреча состоялась 30 октября и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч провел Александр Кокорин. Прогноз Кержаков давал, судя по хэштегу, за два дня до игры.