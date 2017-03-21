Александр Кержаков: "Когда-то давно "Зениту" предлагали деньги за победу"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков заявил, что его клубу однажды предлагали деньги за победу в определенном матче. При этом "Зенит" не взял денег.

– Когда-то очень давно мне предлагали деньги за победу, – приводит "Спорт FM" слова Кержакова. – Не лично мне, а "Зениту". Запрещено ли это? Я думаю, нет. Конечно, это сейчас не приветствуется. Что это за клуб? Название команды я называть не буду. Взяли ли мы деньги? Нет, мы не выиграли. Лично мне никто никогда денег не предлагал, но мне об этом говорили.