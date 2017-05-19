Александр Кержаков: "Когда меня никуда не отпускали из "Зенита", подумалось – может, пора заканчивать?"

Гостем авторской программы "Начистоту" обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА стал легендарный форвард "Зенита", лучший бомбардир в истории России (233 гола в зачет "Клуба 100") Александр Кержаков, чей девиз – "Бил, бью и буду бить!".

– А семейные проблемы, о которых столько писалось в свое время, влияли на психологическое состояние и отношения со Спаллетти и Виллаш-Боашем?

– Скорее на физическое состояние.

– Физическое? Не спали по ночам?

– Нет. Просто, когда тренируешься в предельном режиме, то мысли о том, что у тебя не все ладно в жизни, буквально сжигают изнутри. И ты просто не восстанавливаешься.

– Когда у вас возник конфликт с Виллаш-Боашем, не появилось желание плюнуть и все бросить?

– Признаюсь, было такое. Когда меня никуда не отпускали из "Зенита", не продавали, перекрыли аренду, подумалось – может, пора заканчивать? Но то – минутная слабость. А потом пришел в себя и понял – рано сдаваться.

– Откуда взялась такая нелюбовь Виллаш-Боаша к футболисту Кержакову?

– Сам ума не приложу. Наверное, об этом знает только он один. У меня с португальцем вообще не было разговора на эту тему. Мне просто позвонили из клуба и сказали: "Ты главному тренеру не нужен".

– После такого увидеть в одном из ваших интервью фразу "я зла на Виллаш-Боаша не держу" показалось странным.

– А кому стало бы легче, если бы сказал по-другому?

Полностью интервью Кержакова