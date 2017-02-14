Александр Кержаков: "Иванович - жирная точка в трансферах "Зенита" этой зимы"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков в интервью клубной пресс-службе выразил мнение, что новичок сине-бело-голубых Бранислав Иванович сумеет заменить защитника Эсекиэля Гарая. По словам форварда, подписание контракта с 32-летним сербом – жирная точка в трансферной кампании петербуржцев.

- "Зенит" приобрел шестерых новых футболистов. Больший резонанс вызвал переход Ивановича. С одной стороны, он не играл в последнее время в "Челси". С другой - он и опытен, и ему не надо адаптироваться в нашем чемпионате. Вы к какому лагерю принадлежите? - вопрос Кержакову.

- Я отношусь к лагерю позитивно настроенных людей. Иванович - опытный футболист, но его возраст не настолько критичен, чтобы говорить о спаде. Кроме того, я бы назвал эту покупку жирной точкой в трансферах "Зенита" этой зимы.

Сначала появились футболисты, имена которых не вдохновляли болельщиков, но их приобретали под тренера. Он видит их в команде и знает, как применить их лучшие качества. После ухода Гарая все искали центрального защитника. Не знаю, сможет ли Иванович на сто процентов заместить фигуру аргентинца. Но, может быть, он будет даже лучше. Я бы этого очень хотел.