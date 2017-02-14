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Александр Кержаков: "Хочется, чтобы статус капитана "Зенита" добавил Дзюбе агрессии"

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Нападающий "Зенита" Александр Кержаков подчеркнул, что Артем Дзюба всегда выкладывается на поле, что является хорошим качеством для лидера. Форвард надеется, что статус капитана добавит игроку агрессии.

- Правильно будет сказать, что Артем - первый вице-капитан, - приводит пресс-служба зенитовцев слова Кержакова. - Каким он будет, загадывать не могу. Надеюсь, все, что ни делается, - к лучшему.  Хотелось бы, чтобы новый статус добавил ему еще больше агрессии и принес "Зениту" победы. Решение принимал главный тренер, оно было взвешенным и обдуманным, тут обсуждать ничего особенно не стоит.

- А сам Артем обладает качествами, которые необходимы капитану?

- Мы не можем говорить о том, кем является человек, пока он не вступил в свою должность. Дзюба всегда отдается на поле и делает все для победы. Это уже неплохие качества для лидера.

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Правильно ли поступил "Зенит", назначив капитаном команды экс-спартаковца Артема Дзюбу?
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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/02/14/aleksandr-kerzhakov-luchesku-postoyanno-nakhodit-v-futbole-novye-vyzovy/

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