Александр Кержаков: "Хочется, чтобы статус капитана "Зенита" добавил Дзюбе агрессии"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков подчеркнул, что Артем Дзюба всегда выкладывается на поле, что является хорошим качеством для лидера. Форвард надеется, что статус капитана добавит игроку агрессии.

- Правильно будет сказать, что Артем - первый вице-капитан, - приводит пресс-служба зенитовцев слова Кержакова. - Каким он будет, загадывать не могу. Надеюсь, все, что ни делается, - к лучшему. Хотелось бы, чтобы новый статус добавил ему еще больше агрессии и принес "Зениту" победы. Решение принимал главный тренер, оно было взвешенным и обдуманным, тут обсуждать ничего особенно не стоит.

- А сам Артем обладает качествами, которые необходимы капитану?

- Мы не можем говорить о том, кем является человек, пока он не вступил в свою должность. Дзюба всегда отдается на поле и делает все для победы. Это уже неплохие качества для лидера.