Александр Кержаков: "Футбол "Зенита" будет голевой феерией, если исполнять задумки Луческу"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков в интервью клубной пресс-службе выразил мнение, что невозможно быть более осведомленным в футболе, чем главный тренер петербуржцев Мирча Луческу. По его словам, игра сине-бело-голубых превратится в голевую феерию, если команда будет исполнять все задумки специалиста.

- Луческу производит впечатление разговорчивого добродушного немолодого человека в забавной милой шапочке. Какой он на тренировках? - вопрос Кержакову.

- Он опытный, временами строгий и импульсивный. Настоящий тренер-профессионал. На мой взгляд, невозможно знать футбол лучше, чем знает его Луческу. 40 лет он занимается тренерской работой, и никогда не останавливается на достигнутом. Мирча все время учится и узнает что-то новое. Футбол не такая сложная игра, чтобы постоянно находить в ней новые вызовы, но ему это удается. Луческу может сам пробежаться по полю, дать пас или вбросить аут. И это поражает.

- Действительно ли тренировки стали интенсивнее?

- Наверное, Андре Виллаш-Боаш меньше всех из тренеров "Зенита" уделял времени физическому состоянию. Луческу сочетает в тренировочном процессе физические нагрузки с техникой и тактикой. Поэтому тренировки иногда длятся вместо запланированных 45 минут полтора часа.

- Насколько вам близка философия, которую пытается привить "Зениту" Луческу?

- Контроль мяча бывает разный, тренер не призывает нас держать его на своей половине поля с помощью передач между защитой и голкипером. Переходить из обороны в атаку нужно гораздо быстрее. Если мы будем исполнять все то, что задумал Мирча Луческу, наш футбол будет настоящей голевой феерией. Для этого нужно правильно выполнять установку тренера. Были матчи, когда у нас получилось, и тогда это приносило результат. Но и нас пытаются изучать соперники, и у самих что-то иногда не получается. Но этим футбол и интересен.