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Александр Кержаков: "Файзулин пытается вернуться в футбол, но у него проблемы со здоровьем"

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Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал о проблемах со здоровьем у полузащитника Виктора Файзулина. По словам форварда, партнер по команде перенес очень много операций на колене.

– Ему тяжело, конечно. Он много раз пытался начать тренироваться, но у него крайне сложная ситуация – серьезные проблемы с коленом, – цитируют Кержакова "Известия". – Он перенес очень много операций.

Какие могут быть эмоции у человека, который не может заниматься любимым делом столько времени? Он пытается вернуться в футбол, но сейчас у него снова появились какие-то проблемы со здоровьем. Очень неприятная ситуация.

– Команда как-то пытается его психологически поддержать?

– Конечно. Виктор каждый день находится на базе: проходит восстановительные процедуры, занимается в тренажерном зале.

Он часть команды, никто не относится к нему как к человеку, который давно не играл. Он такой же зенитовец, как и все остальные.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/669627

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