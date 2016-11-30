Александр Кержаков: "Если бы матч с "Ростовом" перенесли, это было бы неожиданностью"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков после победы над "Уфой" (2:0) в домашнем матче 16-го тура чемпионата России подчеркнул, что в первом круге команда недобрала много очков. Также форвард питерцев подчеркнул, что для него стал бы неожиданностью перенос матча 17-го тура премьер-лиги против "Ростова" на весну.

– Можете подвести итоги первой части сезона?

– Мы стремимся к тому, чтобы всегда быть на первом месте. Считаю, что мы недобрали те очки, которые должны были. Все в наших руках и, если весной будем выигрывать все матчи, будем на первом месте.

– Каковы, на ваш взгляд, шансы "Зенита" выиграть Лигу Европы в этом сезоне?

– Мы уже вышли из группы, думаю, каждая команда, проходящая в следующий раунд – претендент на победу в турнире. Все зависит от множества различных составляющих. "Зенит" стремится побеждать во всех турнирах.

– Имеет ли для вас значение, когда проводить матч с "Ростовом" – сейчас или в феврале?

– По этому поводу нечего сказать. В календаре эта игра стояла и, если бы ее все-таки перенесли, это бы стало большой неожиданностью для нас. Мы работаем в обычном режиме , играем уже через несколько дней и будем стремиться победить. (Артем РЯБОВОЛ)