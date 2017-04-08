Александр Григорян: "Заменил Паршивлюка, потому что у него натянулась мышца"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1) отметил, что заменил полузащитника Сергея Паршивлюка, чтобы поберечь его перед следующим поединком с "Крыльями Советов". По его словам, у игрока натянулась икроножная мышца.

- Причина замены Паршивлюка? Икроножная мышца у него натянулась, а он очень нужен в матче с "Крыльями". Это все эмоции. Он через доктора передал, что у него мышца натянулась. Это эмоции, нормальное явление. Он у нас лидер и очень дисциплинированный человек. Я абсолютно убежден, что правильно поберег его в такой ситуации, потому что в игре с Самарой ему нет альтернативы.

Ударили ли мы по рукам? Ну а как иначе. Такое поведение недопустимо, поэтому тут или мировая, или вдребезги.