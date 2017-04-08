Александр Григорян: "Все нормально, помогли "Спартаку"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1) отметил, что ничейный результат стал закономерным. По словам специалиста, он доволен, что удалось помочь "Спартаку" в борьбе за чемпионство.

- Все пошло так, "Спартаку" помогли, все нормально, - заявил Григорян в эфире телеканала "Наш футбол". - Футбол вообще может быть стечением обстоятельств, но сегодняшняя ничья закономерна. Несмотря на то, что мы играли в большинстве и создали в конце три стопроцентных момента. Я доволен качеством нашей игры большую часть времени. Только с середины второго таймы мы немного его утратили. В некоторых моментах выглядели сильнее "Зенита".