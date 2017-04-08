21:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Григорян: "Все нормально, помогли "Спартаку"

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Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1) отметил, что ничейный результат стал закономерным. По словам специалиста, он доволен, что удалось помочь "Спартаку" в борьбе за чемпионство.

- Все пошло так, "Спартаку" помогли, все нормально, - заявил Григорян в эфире телеканала "Наш футбол". - Футбол вообще может быть стечением обстоятельств, но сегодняшняя ничья закономерна. Несмотря на то, что мы играли в большинстве и создали в конце три стопроцентных момента. Я доволен качеством нашей игры большую часть времени. Только с середины второго таймы мы немного его утратили. В некоторых моментах выглядели сильнее "Зенита". 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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delacrua

да. кстати Анжи неслабо играет. с каждым матчем все лучше. браво, тренер! такими темпами Григорян в рубине скоро окажется, а там и Спартак недалеко.

21:57

баламошка

Бугага) Красавчик)

21:56

Бен Ричардс

Уважаемый Александр Витальевич, был сегодня приятно поражён от увиденного. Спасибо за принципиальность, спортивный характер, извините,что думал и говорил раньше о Вас неприятные вещи.

21:54

higagy

Зря он это сказал. Сейчас запоют о стимулировании.

21:47

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