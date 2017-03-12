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Александр Григорян: "Анжи" не удается провести второй тайм так же, как и первый"

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Главный тренер "Анжи" Александр Григорян после поражения от "Спартака" (0:1) в гостевом матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда не может провести на одном уровне два тайма. По словам Григоряна, при этом "Анжи" мог заработать очко в этой встрече.

– Забивать не удается, потому что второй тайм не получается провести на таком же уровне, как и первый, – подчеркнул Григорян. – А происходит это по причине того, что приходится играть в энергозатратный футбол. Краем глаза глянул на статистику – мы проделываем больший объем работы, чем соперник, перекрываем зоны, делаем много черновой работы в обороне, но при этом всегда у нас хроошие шансы в атаке. Сегодня они были в основном в первом тайме.

Несмотря на преимущество "Спартака" во втором тайме, забей Жиров за две минуты до конца – был бы подарок. Команда столько терпела и должна была реализовывать такие моменты.

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