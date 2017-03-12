14:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Горшков: "Поражение от "Амкара" должно подстегнуть футболистов "Зенита"

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Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков назвал плачевным результат матча петербуржцев с "Амкаром" (0:1). Также он выразил мнение, что в команде не все в порядке.

– Результат, который показал "Зенит" в матче с "Амкаром", – плачевный. Невыразительные итоги наблюдаются не только в чемпионате России, но и в Лиге Европы. Был отпуск, подготовка… Уставать футболистам не от чего. Непонятно, с чем это связано. Но очевидно, что в команде не все в порядке. Дело не только в игроках.

У "Зенита" наметилась какая-то нехорошая тенденция. В том же "Амкаре" очень много футболистов, которые в свое время выступали за питерцев. А теперь они обыгрывают "Зенит", который, в свою очередь, покупает дорогих иностранных игроков. Так не может дальше продолжаться. Сине-бело-голубым необходимо что-то предпринимать для того, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Само поражение должно подстегнуть мастеров, которые выступают в "Зените", должно взыграть их самолюбие, - сказал Горшков. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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футбол_2018

КоДзюШа уйдите из сборной вслед за Березами!!!Не позорьтесь!!!

14:50

новодел

а оно у них есть -самолюбие?самолюбование -да а вот самолюбие-вопрос..

14:35

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