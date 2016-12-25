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Александр Горшков: "Помимо Цаллагова "Зениту" стоит рассмотреть кандидатуру Олега Иванова"

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Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков отметил, что возможный новичок сине-бело-голубых Ибрагим Цаллагов не сможет заменить уходящего Акселя Витселя. По его словам, для этой цели петербуржцам стоит рассмотреть вариант с покупкой у "Терека" Олега Иванова.

– Цаллагов довольно ярко проявил себя в "Крыльях Советов", – начал Горшков. – К тому же, он достаточно молод. Ибрагим может пригодиться сине-бело-голубым, но в какой роли его хотят использовать – мне сложно сказать. Он может сыграть и на позиции крайнего защитника, и в центре поля.

На сегодняшний день, он достоин войти в обойму "Зенита". Думаю, Цаллагов еще будет прогрессировать. Уходит Витсель, но вряд ли Ибрагим мог бы стать его равноценной заменой.

Возможно, кого-то еще придется приобрести. Навскидку, с этой ролью мог бы справиться Олег Иванов, который в настоящее время выступает за "Терек". (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Parasenok

как сказал Вадик Евсеев : "ххх вам " большой и грязный )))

18:55

passerby

Подозрительно все это- все кто могут начали скупать всех более-менее нормальных российских игроков- никак изменения в лимите грядут...

18:33

Андрей Палыч 1979

Не Цаллагов,не Иванов,даже и близко не смогут заменить Витселя!Снова берут колличеством,а не качеством.Хватит набирать всяких Юсуповых и Цаллвговых!

18:20

novic

Можно еще пару защитничков из Томи и Оренбурга. И можно в Европу.

17:41

А380726

Горшок, хорош бухать, где Витсель, а где Иванов? Вы там в Питере совсем с ума все по ходили?

16:29

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