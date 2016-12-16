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Александр Горшков: "Надеюсь, что Эрнани станет хорошей заменой Витселю"

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Новичок "Зенита" ЭРНАНИ.Геннадий Орлов: "Эрнани – подмена и Витселю, и Хави Гарсии"

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков выразил мнение, что новичок сине-бело-голубых Эрнани, перешедший из "Атлетику Паранаэнсе", может усилить игру команды. Ветеран петербуржцев надеется, что бразилец станет достойной заменой Акселю Витселю.

- Надеюсь, что Эрнани станет хорошей заменой Витселю, - сказал Горшков. - Тем более, Аксель давно хотел перейти в другой клуб, не стоит его держать. Если "новобранец" будет выступать на том же уровне, что и Жулиану, то это усилит команду.

Восемь миллионов евро - адекватная цена, у "Зенита" были приобретения и дороже. Но одного человека недостаточно для полного усиления, еще стоит внести коррективы в оборону. Думаю, руководство сине-бело-голубых об этом знает и найдет достойных кандидатов. (Любовь КОНЯЕВА)

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